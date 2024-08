Sirenes de ataque aéreo foram relatadas em todo o norte de Israel - AFP

Sirenes de ataque aéreo foram relatadas em todo o norte de IsraelAFP

Publicado 25/08/2024 15:33

O exército israelense anunciou que um soldado da marinha morreu e outros dois ficaram feridos no norte do país depois que o movimento islâmico libanês Hezbollah disparou centenas de foguetes e drones contra Israel, na madrugada deste domingo, 25

"O sargento David Moshe Ben Shitrit, de 21 anos (...) caiu em combate no norte de Israel", declarou o exército em um comunicado, acrescentando que outros dois soldados ficaram feridos. Tanto os ferimentos quanto a morte podem ter sido causados por um interceptador de fogo inimigo ou por estilhaços que se dispersaram após a interceptação de um míssil ou foguete.

Israel, por sua vez, lançou uma série de ataques aéreos no sul do Líbano também na madrugada de domingo, em uma ação tratada como preventiva, para evitar uma ofensiva ainda mais extensa que o Hezbollah supostamente estava planejando. Dois combatentes do Hezbollah e um militante de um grupo aliado foram mortos, disseram os grupos. Tanto Israel quanto o Hezbollah disseram que miraram apenas em alvos militares.

O Hezbollah respondeu, afirmando ter disparado centenas de foguetes e drones para vingar a morte de Fouad Shukur, importante líder do grupo, em um ataque aéreo israelense em Beirute no mês passado. A milícia xiita afirmou que disparou 320 foguetes e "um grande número" de drones contra bases e posições militares israelenses. Já o Exército de Israel afirmou que cerca de 100 caças israelenses bombardearam mais de 40 alvos no sul do Líbano.

Ambos os lados interromperam a troca intensa de ataques por volta do meio da manhã, sinalizando que não haveria uma escalada imediata. Isso ocorreu enquanto o Egito sediava conversas com o objetivo de um cessar-fogo na guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas em Gaza, que diplomatas esperam aliviar as tensões regionais.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o exército do país eliminou milhares de foguetes que estavam direcionados ao norte de Israel e derrubou drones que se dirigiam ao centro do país. "Repito - este não é o fim da história", acrescentou ele.

Sirenes de ataque aéreo foram relatadas em todo o norte de Israel, e o aeroporto internacional de Israel fechou e desviou voos por cerca de uma hora. Mais tarde, o Comando da Frente Interna de Israel suspendeu as restrições na maioria das áreas.

Um porta-voz militar israelense, o tenente-coronel Nadav Shoshani, disse que o Hezbollah pretendia atingir alvos no norte e centro de Israel. Ele afirmou que as primeiras avaliações encontraram "muito pouco dano", mas o exército permaneceu em estado de alerta máximo.

O Hezbollah disse que seu ataque tinha como alvo "um objetivo militar qualitativo israelense que será anunciado posteriormente", bem como "locais inimigos, quartéis e plataformas de defesa do Domo de Ferro".