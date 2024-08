Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - AFP

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiAFP

Publicado 26/08/2024 08:37

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, voltou a prometer retaliação contra Israel por causa do assassinato do líder político do Hamas , Ismail Haniyeh, em Teerã, no fim do mês passado.

"A reação do Irã ao ataque terrorista israelense em Teerã é definitiva e será medida e bem calculada", disse Araghchi, em publicação no X, neste domingo, 25. "Não tememos a escalada, mas não a buscamos — ao contrário de Israel."



Antes de se manifestar, o iraniano conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani. O chanceler do país europeu disse ter pedido ao Irã "contenção e a busca de uma abordagem construtiva, a fim de interromper o ciclo de ações militares na região".

O apelo de Tajani veio depois que Israel e o grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, trocaram ataques.