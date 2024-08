Governo da Argentina anuncia redução da tarifa de importação de mercadorias

Luis Caputo, Ministro da Economia argentino - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 28/08/2024

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou a redução da tarifa de importação de mercadorias e frete nesta terça-feira, 27. A alíquota do nomeado Imposto para uma Argentina Inclusiva e Solidária (PAIS, em espanhol) foi reduzida de 17,5% para 7,5%.

A medida, comunicada na plataforma X, se tornará efetiva a partir do dia 2 de setembro. "Prometemos e cumprimos!", escreveu o ministro do presidente argentino, Javier Milei.

A partir del lunes 2 de septiembre la alicuota del Impuesto País para la importación de bienes y fletes se retrotraerá del 17,5% al 7,5%.

Por Isabella Pugliese Vellani