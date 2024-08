Presidente da Rússia, Vladimir Putin - Alexander Kazakov/AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinAlexander Kazakov/AFP

Publicado 30/08/2024 08:19

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira (30) que não está preocupado com a possibilidade de detenção do presidente Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) , durante sua viagem na próxima semana à Mongólia, país membro do TPI.