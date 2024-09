Edmundo González Urrutia, 75 anos, foi convocado a depor no MP em três ocasiões - Gabriela Oraa/AFP

O Ministério Público (MP) da Venezuela solicitou, nesta segunda-feira (2), a prisão de Edmundo González Urrutia, adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de julho, das quais o chefe de governo foi proclamado vencedor em meio a denúncias de fraude feitas pela oposição.

O MP divulgou nas redes sociais uma cópia da solicitação a um tribunal com jurisdição sobre terrorismo da "ordem de apreensão contra o cidadão Edmundo González Urrutia" por supostos crimes relacionados às eleições, que incluem "desobediência das leis", "conspiração", "usurpação de funções" e "sabotagem".

González Urrutia, 75 anos, foi convocado a depor no MP em três ocasiões. Não compareceu a nenhuma delas, embora a terceira tenha coincidido com um apagão em todo o país na última sexta-feira, 30 de agosto.

O diplomata - em clandestinidade desde 30 de julho - argumentou que o MP estava atuando como um "acusador político", que o submeteria a um processo "sem garantias de independência e do devido processo".

As convocações estavam focadas em um site no qual a oposição publicou cópias de mais de 80% das atas de votação, arquivos que afirmam comprovar a vitória de González Urrutia em 28 de julho e a fraude de Maduro.

Os documentos foram desconsiderados pelo chavismo, e a corte suprema ordenou uma investigação após validar o resultado oficial do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que proclamou Maduro como vencedor do pleito com 52% dos votos. Não foi publicado, no entanto, o detalhamento da contagem mesa por mesa, como exige a lei.

Maduro pediu que González Urrutia e a líder da oposição María Corina Machado, também em clandestinidade, fossem presos. O presidente os responsabiliza por atos de violência nas manifestações pós-eleições que resultaram em 27 mortos - dois deles militares -, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, já havia anunciado uma investigação criminal contra ambos por "incitação à insurreição" militar, após um apelo aos militares para que reconhecessem a vitória de González Urrutia.