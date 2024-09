Autoridades sírias confirmaram o bombardeio nas proximidades da cidade de Masya - AFP

Publicado 08/09/2024 21:12

Bombardeios israelenses direcionados a instalações militares, incluindo um centro de pesquisa, atingiram o centro da Síria neste domingo, 8, resultando em cinco mortes, segundo uma agência governamental.



"O número de vítimas da agressão israelense em vários locais nas proximidades de Masyaf é de cinco mortos e 19 feridos, alguns deles em estado grave", disse o diretor do hospital estatal de Masyaf, Faysal Haidar, em declarações divulgadas pela agência oficial síria, Sana.



Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel tem realizado ataques no país, especialmente contra grupos pró-iranianos.



"Por volta das 23h20 (17h20 no horário de Brasília) de domingo, o inimigo israelense realizou uma agressão aérea a partir do noroeste do Líbano contra vários locais militares na região central", indicou a Sana citando uma fonte militar.

Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) informou mais cedo que "as defesas aéreas do regime tentaram enfrentar um violento ataque israelense, em três momentos, que tinham como alvo locais militares" do exército sírio em Masyaf.



"Treze violentas explosões ocorreram na área que abriga centros de pesquisa científica", acrescentou a ONG sediada no Reino Unido, mas que possui uma vasta rede de fontes no país.



Lá, estão presentes "grupos pró-iranianos e especialistas em desenvolvimento de armas", acrescentou o OSDH.



As operações de Israel na Síria se intensificaram após o ataque do grupo islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.