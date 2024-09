Apple será obrigada a pagar multa de 13 bilhões de euros - AFP

Apple será obrigada a pagar multa de 13 bilhões de eurosAFP

Publicado 10/09/2024 12:19

Barcelona - A Apple e o Google perderam batalhas judiciais na União Europeia (UE) nesta terça-feira, 10, após o Tribunal Superior do bloco manter multas bilionárias contra as duas gigantes de tecnologia, em momento em que a UE une esforços para conter supostos abusos das big techs. As decisões marcam uma vitória para a Comissão Europeia.

A Apple deverá pagar até 13 bilhões de euros (US$ 14,35 bilhões) para a Irlanda, além de juros em impostos. Em 2016, o país teria concedido benefícios para a gigante de tecnologia, deixando-a pagar menos taxas do que deveria. No entanto, a empresa afirmou estar "decepcionada" com a decisão, dizendo que "sempre pagou todos os impostos que devia". "Este caso nunca foi sobre quanto imposto pagamos, mas a qual governo somos obrigados a pagar", pontuou.

Já o Google terá que pagar uma multa de 2,42 bilhões de euros por antitruste da UE. A empresa da Alphabet, em 2017, teria abusado do domínio no mercado para promover seu próprio serviço de comparação de compras. Um porta-voz do Google também se pronunciou dizendo: "Este julgamento se refere a um conjunto muito específico de fatos. Fizemos alterações em 2017 para cumprir a decisão da Comissão Europeia." Fonte: Dow Jones Newswires.