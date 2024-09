Momento da colisão com a torre Sul, o segundo ataque ao World Trade Center - Reprodução / YouTube

Momento da colisão com a torre Sul, o segundo ataque ao World Trade CenterReprodução / YouTube

Publicado 11/09/2024 11:20 | Atualizado 11/09/2024 12:38

Em 11 de setembro de 2001, o mundo acompanhou as notícias sobre os atentados em diferentes partes dos Estados Unidos e deixaram cerca de 3 mil vítimas, com amplo destaque para as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, que colapsaram após serem atingidas por aviões. Os ataques completam 23 anos nesta quarta-feira (11).

Cronologia

Os atentados começaram às 8h46, quando o primeiro avião, um Boeing 767 que viajava de Boston para Los Angeles e foi sequestrado por passageiros terroristas, se chocou contra a torre Norte do World Trade Center, causando a abertura de um buraco e a exalação de uma grande nuvem de fumaça. O incidente fez com que canais de televisão ao redor do mundo sintonizassem em imagens ao vivo de Nova York.

O segundo ataque, às 9h03, 17 minutos após o primeiro, também aconteceu com um avião modelo Boeing 767 que viajava de Boston a Los Angeles, desta vez se chocando contra a torre Sul, gerando outra enorme explosão.

Logo depois, às 9h05, o então presidente George W. Bush, que estava começando a ler uma história para crianças em uma escola do ensino fundamental na Flórida, ficou sabendo dos ataques quando o chefe de gabinete se aproximou e sussurrou em seu ouvido, afirmando que "A América está sob ataque".

Às 9h37, o terceiro avião, um Boeing 757, após ser sequestrado, atingiu uma das laterais do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado em Washington, capital do país e de onde o voo partiu, deixando 64 mortos.

Pouco menos de meia hora depois, às 10h03, o último avião caiu em Pensilvânia. Investigações indicaram que o objetivo dos terroristas era voar até a Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, mas passageiros, informados pelo celular sobre os atentados, agiram para conter os sequestradores e forçar a queda da aeronave na cidade de Shanksville. Não houve sobreviventes.

Em seguida, às 10h28, a torre Norte, a primeira a ser atingida, foi colapsada, causando uma nuvem de poeira na ilha de Manhattan.

Autores e motivações

Em outubro de 2004, três anos após o ocorrido, Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, grupo terrorista e fundamentalista islâmico, assumiu a autoria dos atentados. Ele afirmou, em transmissão a uma TV árabe, que eles deveriam "destruir as torres na América" porque "somos pessoas livres, e queremos reconquistar a liberdade da nossa nação", referindo-se à ocupação de tropas americanas na Arábia Saudita.

Os atentados de 11 de setembro deixaram um enorme legado em relação à defesa em aeroportos, segurança cibernética e construções, além de servir como uma peça-chave para a continuidade de guerras do início do século XXI, como as do Afeganistão e Iraque.