Publicado 14/09/2024 10:45

A Venezuela não vai permitir uma "ação intervencionista" da Espanha, disse, nesta sexta-feira (13), o chanceler Yván Gil, em meio a uma crise diplomática provocada por questionamentos à reeleição do presidente Nicolás Maduro e o asilo que será concedido a seu adversário em Madri.



Gil recebeu na chancelaria o embaixador espanhol em Caracas, Ramón Santos, para expressar a "postura contundente do governo venezuelano", após uma mensagem publicada no Telegram.



"Não permitiremos nenhuma ação intervencionista por parte do governo da Espanha", escreveu o chanceler, um dia depois de chamar para consultas a embaixadora venezuelana em Madri, Gladys Gutiérrez.



A tensão nas relações bilaterais aumentou nos últimos dias depois que o candidato opositor Edmundo González Urrutia, chegou à Espanha no domingo para pedir asilo após um mês na clandestinidade em seu país, e após o comentário da ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, que tachou o governo de Maduro de "ditadura".



O governo do socialista Pedro Sánchez não reconhece a vitória que Maduro reivindica nas eleições e tampouco a de seu adversário. Ele tem insistido, em consonância com a posição da União Europeia, em revindicar a publicação das atas eleitorais, que, segundo a oposição, comprovam sua vitória.



Apesar da tensão, a vice-presidente Delcy Rodríguez, recentemente nomeada ministra do Petróleo, reuniu-se na sexta-feira com Luis García Sánchez, diretor da transnacional energética espanhola Repsol no país caribenho.



"Ambas as partes discutiram alianças estratégicas" para a “exploração e o aproveitamento de hidrocarbonetos líquidos e gasosos", segundo uma mensagem da estatal venezuelana PDVSA.



"Decisões soberanas"

O ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, não imitou as convocações para consultas do homólogo venezuelano, medidas que chamou de "decisões soberanas".



"Não há o que comentar", declarou à rádio pública RNE.



O governo espanhol está sob pressão. Na quarta-feira, a proposta da oposição conservadora no Congresso dos Deputados espanhol lhe exigiu reconhecer González como o vencedor das eleições de 28 de julho.



Em resposta, o presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propôs a ruptura de relações diplomáticas, consulares e comerciais. "Que vão embora daqui todos!", clamou.



Estima-se que vivam na Espanha cerca de 280 mil venezuelanos, entre eles vários líderes opositores. O número não inclui aqueles com dupla nacionalidade. Na Venezuela, por sua vez, moram 136 mil espanhóis.



Na quinta-feira, Pedro Sánchez recebeu González no Palácio de La Moncloa, sede do governo em Madri e assegurou, pela rede X, que a "Espanha segue trabalhando a favor da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais do povo irmão da Venezuela".



O alto representante da diplomacia europeia, Josep Borrell, reiterou, nesta sexta-feira, que "as eleições não foram vencidas por Maduro", embora não tenha reconhecido a vitória de González, a quem convidou para ir a Bruxelas.



"Infelizmente, nestes temas não há varinhas mágicas", disse em coletiva de imprensa em Madri. "Os reconhecimentos podem ter um valor simbólico, mas não mudam a realidade", acrescentou.



"Não somos chantageáveis"

A subida de tom com a Espanha coincide com o anúncio do governo dos Estados Unidos de sanções contra 16 funcionários do regime venezuelano, incluindo a presidente do Tribunal Supremo de Justiça, Caryslia Rodríguez, além de autoridades eleitorais e integrantes da cúpula militar e dos serviços de inteligência.



Entre os alvos das sanções estão o chefe do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas, general Domingo Hernández Lárez, encarregado das operações militares.



"Não somos chantageáveis, nem nos deixamos intimidar", reagiu, nesta sexta, a Força Armada em um comunicado lido na TV estatal pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, acompanhado do alto comando militar, que costuma declarar "lealdade absoluta" a Maduro.



Washington, que também exige a divulgação das atas de votação da eleição presidencial venezuelana, afirma que os funcionários afetados pelas sanções "impediram um processo eleitoral transparente e a publicação de resultados eleitorais precisos".



Maduro condecorou os quatro militares alvos de sanções, as quais chamou de "ridículas".



"O que eles [EUA] nunca vão poder entender é que suas sanções são condecorações na alma dos patriotas que amam nossa Venezuela", disse o presidente.



A Suprema Corte, a autoridade eleitoral e o Parlamento também condenaram as sanções dos Estados Unidos, que por sua vez ameaçaram tomar "decisões adicionais" se não for publicado o escrutínio detalhado de 28 de julho.



"Maduro tem opções e decisões que só ele pode tomar" e "já deixamos muito claro" que o primeiro que se deve fazer "é publicar todos os dados eleitorais e os resultados" das eleições, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.