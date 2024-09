A polícia informou que não conseguiu interrogar o suspeito antes porque ele 'estava recebendo tratamento para seus ferimentos em um hospital' - Divulgação/AFP

Publicado 17/09/2024 09:33 | Atualizado 17/09/2024 10:20

O suspeito de matar a esposa e as duas filhas de um jornalista da rádio BBC com uma besta perto de Londres foi acusado de homicídio, anunciou a Promotoria da Coroa nesta terça-feira (17).

Um dia depois do crime, cometido em 9 de julho, Kyle Clifford, de 26 anos, foi encontrado ferido e em estado grave em um cemitério de Enfield, perto de Bushey, cidade a 35 km de Londres onde viviam e foram assassinadas as três vítimas, de 61, 28 e 25 anos.

O triplo homicídio gerou grande comoção no Reino Unido e foi manchete de todos os jornais no início de julho.

Segundo a imprensa britânica, Kyle Clifford era ex-namorado de uma das duas jovens, mas a polícia afirmou no momento do crime que nunca havia sido contactada sobre um incidente envolvendo o acusado e as vítimas.

O acusado terá uma audiência no Tribunal de Magistrados de Westminster em Londres ainda nesta terça-feira.

A polícia informou que não conseguiu interrogar o suspeito antes porque ele "estava recebendo tratamento para seus ferimentos em um hospital".