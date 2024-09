Chiara Petrolini, de 22 anos, é babá e estudante de direito - Reprodução / Facebook

Publicado 18/09/2024 11:54

A babá e estudante de direito Chiara Petrolini, de 22 anos, foi presa após policiais encontrarem dois bebês recém-nascidos enterrados no quintal de sua casa, na comunidade de Traversetolo, a Norte da Itália. Testes de DNA indicaram que ela é mãe de uma das crianças. As informações foram publicadas pelo jornal britânico "The Mirror" nesta quarta-feira (18).

As investigações começaram enquanto ela viajava a férias para Nova Iorque, Estados Unidos, com seus pais, durante o último mês de agosto. Foi quando o cachorro da avó de Chiara desenterrou um dos corpos do seu jardim. Uma autópsia vazada indica que o jovem foi soterrado ainda vivo, já que os agentes encontraram terra em seus pulmões.

As descobertas motivaram a continuação das buscas, que localizaram o segundo cadáver no local na semana passada. Detalhes sobre a outra vítima ainda não foram divulgados pelas autoridades.

Petrolini está sob custódia, suspeita de infanticídio. Conforme a imprensa local, a estudante de direito teria escondido a primeira gravidez até entrar em trabalho de parto no banheiro da sua casa, no último dia 7 de agosto. Pouco depois, ela supostamente o enterrou em seu quintal, antes de viajar a férias para os Estados Unidos. As circunstâncias da morte do segundo filho ainda não foram esclarecidas.

Chiara alega que agiu sozinha no crime. Os testes também indicaram que a primeira criança encontrada é filha da babá com o seu namorado, chamado Emanuele, que se mostrou surpreso com a história. "Eu não sabia de nada, não posso acreditar", disse à mídia italiana. "Eu iria querer aquele filho, poderia tê-lo mantido sozinho. Tenho 22 anos, mas trabalho e minha mãe teria me ajudado".

A mesma versão foi dita pelo promotor de Justiça de Parma, cidade próxima ao ocorrido. O agente, que não teve o nome revelado, indicou que a mulher agiu sozinha. "Até onde sabemos, as gravidezes ocorreram em segredo e sem o conhecimento da família, namorado ou amigos. Parece que nenhum hospital sabia das gestações, mas as investigações continuam", informou.

Os jornais da Itália também afirmam que Chiara escondeu as gravidezes ficando sem comer quase nada por meses, para manter-se magra.