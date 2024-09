Barry Griffiths morreu ao desferir um golpe de faca na própria barriga ao cortar um hambúrguer - Reprodução

Barry Griffiths morreu ao desferir um golpe de faca na própria barriga ao cortar um hambúrguerReprodução

Publicado 18/09/2024 18:02

Barry Griffiths, de 57 anos, morreu após se esfaquear acidentalmente ao tentar separar dois hambúrgueres congelados com uma faca, na cozinha de casa, na cidade de Llandrindod Wells, no País de Gales. Ele sofreu um ferimento mortal no estômago e morreu em segundos.

O inquérito policial descobriu que Griffiths morava sozinho e ficou morto por vários dias antes de ser descoberto com um rastro de sangue pela cozinha e pelo quarto. A polícia ficou perplexa com a morte misteriosa - e depois descobriu que o hambúrguer foi a causa da tragédia bizarra.

"A gaveta inferior do freezer foi deixada aberta e puxada para frente em uma posição que permitia acessar os itens. Na superfície de trabalho da cozinha, ao lado do refrigerador, havia dois hambúrgueres crus, uma faca e um pano de prato. O ferimento no abdômen teria aproximadamente a altura da superfície de trabalho. Minha hipótese naquele momento era que o senhor Griffiths estava tentando separar hambúrgueres congelados usando uma faca", afirmou o inspetor-chefe Jonathan Rees, responsável pelo caso.

O telefone, a carteira e o computador da vítima permaneceram no lugar e não havia sinal de qualquer perturbação no apartamento do primeiro andar. Havia sangue no corredor, banheiro e quarto. O detetive Stephen Vaughan disse que estava convencido de que não foi um suicídio, mas "uma morte inexplicável" e que não havia indícios de que ele tivesse sido agredido.