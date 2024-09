Novas explosões aconteceram nesta quarta-feira - Mahmoud Zayyat/AFP

Publicado 18/09/2024 12:24 | Atualizado 18/09/2024 13:30

Walkies-talkies usados pelo Hezbollah libanês explodiram nesta quarta-feira (18) em redutos do grupo terrorista ao sul e ao leste do país, indicaram à AFP uma fonte próxima ao movimento e a Agência Nacional de Informação (ANI). Segundo os relatos das autoridades, nove pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas na ação.A fonte afirmou que "vários walkie-talkies explodiram no subúrbio do sul de Beirute", onde acontecem os funerais de membros do Hezbollah que morreram na véspera devido à explosão de equipamentos de comunicação de membros do grupo pró-iraniano.Correspondentes da AFP relataram, por sua vez, explosões em Sidon (sul) e Balbeque (leste).