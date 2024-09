Najib Mikati, primeiro-ministro do Líbano - Reprodução

Publicado 21/09/2024 12:47

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, disse que não irá a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) devido aos "contínuos atos de violência" de Israel.

O gabinete de Mikati informou que ele faria um discurso no fim deste mês nas Nações Unidas, mas agora ele discutirá os movimentos diplomáticos do país com o ministro das Relações Exteriores, Abdallah Bouhabib, que está atualmente em Nova York.



"Não há outra prioridade no momento além de parar os massacres cometidos pelo inimigo israelense", disse Mikati, um dia após um ataque aéreo israelense em Beirute ter matado 37 pessoas e ferido 68. Ele pediu, ainda, a elaboração de leis internacionais que impeçam o uso de dispositivos tecnológicos civis para fins militares.

As declarações ocorreram após milhares de pagers e walkie-talkies explodirem em diferentes partes do Líbano, matando 39 pessoas e ferindo quase 3 mil membros do grupo Hezbollah. Israel foi acusado pelo ataque.