Papa Francisco durante audiência nesta quarta-feira - Tiziana Fabi/AFP

Papa Francisco durante audiência nesta quarta-feiraTiziana Fabi/AFP

Publicado 25/09/2024 07:34

O papa Francisco denunciou nesta quarta-feira (25) a "terrível escalada" no Líbano, que chamou de "inaceitável", e pediu à comunidade internacional que faça todo o possível para acabar com a crise.



"Me entristecem as notícias que chegam do Líbano, onde os intensos bombardeios provocaram muitas vítimas e destruição nos últimos dias e espero que a comunidade internacional faça todos os esforços possíveis para acabar com esta escalada terrível. É inaceitável", disse o pontífice ao final da audiência geral das quartas-feiras no Vaticano.





Os intensos bombardeios israelenses de segunda-feira no Líbano Após quase um ano de guerra entre o movimento palestino Hamas e Israel na Faixa de Gaza, a frente se deslocou, na última semana, para a fronteira com o Líbano, em plena escalada militar entre as tropas israelenses e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã.Os intensos bombardeios israelenses de segunda-feira no Líbano provocaram 558 mortes , incluindo 50 crianças e 93 mulheres, anunciou o ministro da Saúde, Firas Abiad, em uma entrevista coletiva nesta terça-feira (24).

Com informações da AFP.