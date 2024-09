A costa sul do Japão foi atingida pelo terremoto - Reprodução / Agência Meteorológica do Japão

Publicado 25/09/2024 08:57 | Atualizado 25/09/2024 08:58

Um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingiu o Oceano Pacífico na costa sul do Japão, próximo à Ilha Torishima, de acordo com a Agência Meteorológica do país. Os tremores fizeram um alerta de tsunami ser emitido para a região dos arquipélagos de Izu e Ogasawara, que chegaram a registrar ondas de 50 cm.

Os sismos aconteceram em uma profundidade de 10 km, considerada rasa, nesta terça-feira (24) no horário local, equivalente à noite de segunda-feira (23) em Brasília. Não houve registros de pessoas feridas.

O Japão é considerado uma das regiões com maior atividade sísmica no mundo. Isso ocorre porque o seu território está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de encontro com placas tectônicas que atravessa o leste da Oceania e Ásia e o oeste do continente americano.

Escala Richter

A escala Richter é um instrumento que serve para medir o tamanho de um terremoto. Ela é graduada entre o valor mínimo de <1, em que os sismos não podem ser sentidos pelas pessoas, e o máximo, entre 8 e 10, quando os tremores causam efeitos devastadores.