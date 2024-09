Seis presos morrem em incêndio em presídio no Uruguai - Unsplash

Publicado 25/09/2024 16:59 | Atualizado 25/09/2024 17:01

Seis detentos morreram em um incêndio no presídio de Santiago Vázquez (ex-Comcar), situada na região metropolitana da capital uruguaia por razões que estão sendo averiguadas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (25).

"Das primeiras investigações, surge que as celas do setor estavam abertas com exceção da cela do incidente, que estava fechada com seis corpos carbonizados em seu interior", afirmou o Ministério do Interior em um comunicado.