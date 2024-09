Christian Brueckner é o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann - Reprodução

Publicado 26/09/2024 20:54

Christian Brueckner, principal suspeito do sequestro da menina Madeleine McCann, em 2007, teria perguntado a um ex-colega de prisão se era possível extrair DNA dos ossos de criança enterrados depois de supostamente confessar ter levado uma menina de um apartamento em Portugal. A declaração de Laurentiu Codin foi dada durante uma audiência nesta quarta-feira (25).

De acordo com a imprensa britânica, Brueckner, que está preso desde 2018 por crimes sexuais não relacionados com o desaparecimento de Madeleine, teria confessado detalhes de seus crimes a Codin por acreditar que ele também estava detido por estupro e pedofilia.

"Toda vez que estávamos juntos, ele falava sobre isso porque estava convencido de que eu era um pedófilo", afirmou Codin, que revelou o que Brueckner confessou para ele sobre o tempo em que passou em Portugal, local onde Madeleine sumiu.

"Ele me disse que em Portugal, ele tinha roubado lá. Ele estava em uma região onde há hotéis e pessoas ricas vivem. Ele disse que havia um lugar com uma janela aberta, ele me disse isso. Ele estava procurando por dinheiro. Ele disse que não encontrou dinheiro algum, mas encontrou uma criança e levou a criança. Ele disse que duas horas depois, havia policiais e cachorros por todo o lugar, então ele foi embora, para fora da área. Estou apenas dizendo o que ele me disse. Ele me disse que uma pessoa estava com ele, com quem ele teve uma discussão, supostamente era sua mulher", contou

"Ele disse que levou a criança para Portugal no carro dele, e no tempo em que a polícia e os cães estavam na casa, ele foi embora e sumiu. Ele me perguntou se o DNA de uma criança pode ser tirado de ossos debaixo da terra", revelou Codin.

Além dos supostos detalhes sobre o caso de Madeleine, Brueckner teria confessado também o sequestro e estupros de meninas em um ônibus. "Falava-se de uma garota, não sei se o que ele disse era verdade ou não. Ele disse que tinha um ônibus e que a tinha levado com ele. Ele disse que ficou com algumas delas, mas não com outras, mas nunca disse que as tinha matado. Estamos falando de garotas, não de garotos. Não todas de uma vez, sempre uma de cada vez. Ele me contou sobre duas. Ele disse que tinha levado alguém, feito sexo com ela, mas não a matou", afirmou.

Questionado pelo juiz sobre a idade da vítima levada por Brueckner, Codin contou: "Não quero errar, mas era muito jovem, minúsculo. Quero dizer, jovem".

Brueckner está cumprindo uma pena de sete anos de prisão pelo estupro da aposentada americana Diana Menkes, 72, em 2005, no Algarve. Ele também está sendo julgado por crimes sexuais sem conexão, supostamente cometidos no mesmo local entre 2000 e 2017.

Entre os crimes pelos quais está sendo julgado, estão: o suposto estupro da irlandesa Hazel Behan, agora com 40 anos, em 2004; o suposto estupro de uma adolescente em sua casa na mesma cidade; estupro de uma senhora idosa em seu apartamento de férias; a exposição de uma garota alemã em uma praia em Salema em 2007 e a uma menina de 11 anos em 2017.



A sentença atual de Brueckner termina no início do ano que vem. Se ele não for considerado culpado no julgamento em andamento, pode ser libertado da prisão. O julgamento deve terminar em dezembro.

Aos 3 anos, a menina Madeleine McCann desapareceu enquanto passava as férias com os pais num resort em Praia da Luz, em 2007. A criança sumiu quando os parentes estavam fora, em um jantar com amigos.