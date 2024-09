Kubra Aykut nasceu na Turquia e morreu aos 26 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 14:59

A influenciadora digital turca Kubra Aykut morreu aos 26 anos após cair do quinto andar de um apartamento de luxo em Istambul, capital da Turquia. Autoridades indicaram que podem ter encontrado uma carta de suicídio junto ao seu corpo, embora outras hipóteses estejam sendo levadas em conta na investigação, conforme o jornal "Daily Mirror".

Ela somava mais de um milhão de seguidores no "TikTok", cerca de 200 mil no Instagram e tinha um canal no YouTube com mais de 25 mil inscritos. O caso aconteceu na última segunda-feira (23)

Nos últimos dias, seguidores ficaram preocupados por postagens nas redes sociais em que ela sugeria dificuldades para engordar. "Reuni minha energia, mas não consigo ganhar peso. Eu perco um quilo todos os dias. Não sei o que fazer. Preciso urgentemente ganhar peso", escreveu.

Ainda conforme a publicação, Aykut será enterrada Bursa, sua cidade natal e onde os familiares dela moram. Através da internet, fãs expressaram seus pêsames afirmando que ela era um "anjo" e tinha um "lindo coração".

Kubra ganhou fama no TikTok por causa de um vídeo em que ela se casa consigo mesma, por "não conseguir arranjar um parceiro digno". No registro, ela aparece com um vestido de noiva, sorrindo, dançando e batendo palmas junto com a música. Milhares de usuários relataram que se identificaram com a situação encenada por ela.

Busque ajuda