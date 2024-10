Defesa civil libanesa e civis no local de um ataque aéreo israelense no bairro de Jnah, no sul de Beirute - AFP

Publicado 01/10/2024 12:06 | Atualizado 01/10/2024 12:58

O governo do presidente americano, Joe Biden, alertou, nesta terça-feira (1º), que o Irã se prepara para um ataque "iminente" a Israel.

"Os Estados Unidos têm indícios de que o Irã se prepara para lançar um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel", disse à AFP uma fonte do governo americano, que pediu anonimato, nesta terça-feira.

"Apoiamos ativamente os preparativos defensivos de Israel", disse ele, acrescentando que "um ataque militar direto" teria "graves consequências" para Teerã.

A advertência chega depois de Israel anunciar que lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, após uma semana de intensos bombardeios que deixaram cinco mortos em todo o país.

Israel deixou o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, ao matar seu líder, Hassan Nasrallah, em um ataque perto de Beirute.

O guia supremo iraniano, Ali Khamenei, afirmou que a morte de Nasrallah "não será em vão" e o primeiro vice-presidente, Mohamad Reza Aref, advertiu que conduziria Israel à "destruição".

O Irã é alvo de sanções internacionais que lhe causaram grandes problemas econômicos.

Até o momento, o Irã tem demonstrado certa moderação em relação à guerra em Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas.

O Irã lançou um ataque sem precedentes contra Israel em abril, em retaliação a um bombardeio contra sua missão diplomática em Damasco.

A maioria de seus mísseis foi interceptada pelas forças israelenses e seus aliados.

Biden pediu várias vezes uma trégua no Líbano e na Faixa de Gaza, mas sem questionar o apoio militar dos EUA a Israel.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse na segunda-feira que estava convencido, assim como Israel, da “necessidade de desmantelar a infraestrutura de ataque do Hezbollah”.