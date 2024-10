Ambra Collina, de 37 anos, entrou para o Livro Guinness dos Recordes por conseguir inchar a língua - Divulgação

Publicado 01/10/2024 16:21

A italiana Ambra Collina, 37 anos, entrou recentemente para o Livro Guinness de Recordes por um motivo muito bizarro. Ela tem a capacidade de inflar a língua e deixá-la com a circunferência maior do que uma bola de pingue-pongue.

Collina disse ao Guinness que decidiu solicitar o recorde depois de ver fotos de Dante Barnes, o antigo detentor da versão masculina do recorde de maior circunferência da língua. A língua de Collina foi medida três vezes por um médico, e a média, 13,8cm, se tornou a medida oficial.

Ela conquistou a versão feminina do recorde da moradora do Oregon, Jenny DuVander, que recebeu o título no início deste ano com uma medida de 13,2cm.

A versão masculina atualmente é do belga Sacha Feiner, cuja língua mede 16cm de circunferência.