Mísseis sendo interceptados com o skyline de Tel Aviv, em Israel - Reprodução/Jack Guez/AFP

Publicado 02/10/2024 10:20

O Irã disparou quatro tipos diferentes de mísseis balísticos de médio alcance em seu ataque de terça-feira, dia 1º, a Israel, de acordo com a agência de notícias Fars do Irã, que é afiliada à Guarda Revolucionária do país.

O ataque incluiu mísseis Emad e Ghadr, que foram usados para atacar Israel em abril, e dois dos mais novos e avançados do Irã, Kheibar Shekan e Fattah, informou a agência. Todos eles têm um alcance de mais de 600 milhas.



O Kheibar Shekan, ou "Breaker of Kheibar", foi introduzido em 2022 e invoca uma batalha entre muçulmanos e judeus na Arábia do século VII. O Irã diz que tanto o Kheibar Shekan quanto o sistema Fattah são projetados para evitar sistemas de defesa aérea. Os militares israelenses se recusaram a comentar sobre as munições usadas pelo Irã.