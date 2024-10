Líbano apresenta diversos sinais de destruição - AFP

Publicado 03/10/2024 08:51

O movimento pró-Irã Hezbollah disse nesta quinta-feira (3) que frustrou uma tentativa de avanço israelense em um ponto fronteiriço no sul do Líbano.



A milícia "repeliu com fogo de artilharia uma tentativa das forças inimigas israelenses de avançar sobre a Porta de Fátima", disse o Hezbollah um dia após Israel ter relatado a morte de oito dos seus soldados na luta contra este movimento no sul do Líbano.

Confrontos na fronteira

O Exército de Israel enviou tropas adicionais para reforçar sua invasão do Líbano, onde trava combates diretos com o Hezbollah. Nesta quarta (2), oito soldados israelenses morreram. Caças bombardearam uma clínica em Beirute, matando cinco pessoas - foi o segundo ataque ao centro da capital libanesa esta semana. No total, 46 pessoas foram mortas nesta quarta em ataques de Israel no Líbano.

Enquanto o governo de Israel pondera a resposta aos ataques de mísseis iranianos de terça-feira, 1º, o Hezbollah disse que seus combatentes haviam entrado em confronto com os israelenses em pelo menos uma cidade libanesa, Maroun al-Ras, perto da fronteira de Israel.

A morte dos oito soldados foi um saldo relativamente alto para o Exército israelense comparado com as perdas diárias que sofreu em Gaza. Os militares de Israel informaram que eles foram mortos por mísseis antitanque do Hezbollah. Todos tinham entre 21 e 23 anos.