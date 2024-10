Momento da explosão da bomba no Aeroporto de Miyazaki, no sudoeste do Japão - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/10/2024 09:58

Uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial explodiu nesta quarta-feira (2) em um aeroporto japonês, resultando no cancelamento de mais de 80 voos e na formação de uma cratera em uma pista de táxi. Segundo autoridades locais, não houve feridos no incidente.

Autoridades disseram que não havia aeronave por perto quando a bomba explodiu no Aeroporto de Miyazaki, no sudoeste do Japão. Após o ocorrido, o local foi fechado. O aeroporto voltou a funcionar na manhã desta quinta-feira (3).

As autoridades do Ministério da Defesa afirmaram que diversas bombas não detonadas, lançadas pelos militares dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, já foram desenterradas na área.

O Aeroporto de Miyazaki, inaugurado em 1943, foi originalmente um campo de treinamento de aviação da Marinha Imperial Japonesa, de onde diversos pilotos kamikazes partiam em suas missões de ataques suicidas.