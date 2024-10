Gardner ficou com as pernas paralisadas após ser baleado por homens da Al Qaeda na Arábia Saudita - Reprodução/Redes sociais

Gardner ficou com as pernas paralisadas após ser baleado por homens da Al Qaeda na Arábia SauditaReprodução/Redes sociais

Publicado 03/10/2024 11:35

O correspondente de guerra da BBC Frank Gardner contou que precisou rastejar para chegar ao banheiro de um avião durante um voo de Varsóvia para Londres. O jornalista compartilhou o ocorrido em sua conta no X, antigo Twitter, na segunda-feira (30).

No site da BBC, Gardner relatou a experiência completa e afirmou que a situação foi "inaceitável" e "humilhante".

"Estamos em 2024, não em 1970, e acho extraordinário que uma companhia aérea tenha permissão para voar de e para aeroportos britânicos com uma política que efetivamente diz 'se você não consegue andar, não pode ir ao banheiro em nossos aviões'", escreveu.

Gardner ficou com as pernas paralisadas após ser baleado por homens da Al Qaeda na Arábia Saudita, há 20 anos.

O jornalista destacou que a proibição não possui lógica e que já passou por algo semelhante há 12 anos.

"A Polish Airlines LOT, que voa de e para Heathrow, disse que não é sua política ter cadeiras de corredor a bordo. Isso é inaceitável para passageiros com deficiência, pois esses dispositivos são menores que um carrinho de bebê e podem ser facilmente dobrados para caber em um armário ou compartimento superior", disse.

"Eu passei por algo parecido há 12 anos na Kenya Airways. Depois de levantar o problema publicamente, a companhia aérea fez um trabalho maravilhoso de retificar o problema, e recebi algumas cartas adoráveis de empresas de viagens me dizendo o quão gratas elas estavam que seus clientes com deficiência agora se sentiam confortáveis voando com aquela companhia aérea", escreveu.