Biscoito encontrado é do ano de 1940 - Reprodução/Reddit

Publicado 04/10/2024 09:54 | Atualizado 04/10/2024 09:56

Uma mulher estava limpando a casa da mãe que havia falecido no mês de setembro quando encontrou um biscoito de 1940 no congelador da residência. O caso aconteceu no estado norte-americano da Virgínia.

Na ocasião, a guloseima foi encontrada junto de um bilhete. A mensagem dizia: "Biscoito feito pela Sra. Dara L Chambers em agosto de 1940 na casa de Blankenship". O caso viralizou na rede social Reddit há cerca de uma semana.

Andy Wiseman, neto da falecida, disse ao jornal "NY Post" que "houve muitas risadas e perplexidade" com a descoberta.

O comestível, no entanto, pode ter um significado muito profundo. Andy entrou em contato com a sua tia-avó, que lhe explicou que o biscoito foi 'salvo' pela primeira mulher do tio-avô de Andy. A mãe do tio-avô de Andy teria feito o biscoito para ele, antes dele servir na Segunda Guerra Mundial.

Anos depois, o comestível foi parar com a avó de Andy, de onde não saiu mais. O biscoito agora passou a ser um legado da família.