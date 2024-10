Vacinação começa por população de risco - Aubin Mukoni/AFP

Vacinação começa por população de riscoAubin Mukoni/AFP

Publicado 06/10/2024 08:45 | Atualizado 06/10/2024 09:12

A República Democrática do Congo, o país mais atingido por uma epidemia de mpox, iniciou neste sábado (5) a campanha de vacinação em uma província do leste, constataram jornalistas da AFP.

O início da campanha de vacinação, que estava previsto para quarta-feira (2), começou com a imunização do pessoal de saúde do maior hospital de Goma, a capital da província de Kivu do Norte.

A operação vai continuar na segunda-feira no leste do país, onde foi detectado há um ano um surto desta doença viral.

"Como médica, estou na linha de frente e sempre estou em contato com os doentes [...] Quero me proteger", explicou à imprensa Jeannine Muhavi, a primeira doutora vacinada.

Desde o início do ano, a República Democrática do Congo registrou mais de 30 mil casos de mpox e cerca de 990 mortes. A maioria dos óbitos é de crianças.

"Cerca de 70% das mortes correspondem a crianças com menos de cinco anos", lamentou na sexta-feira o Ministério da Saúde.

No entanto, a campanha de imunização abrange apenas os adultos, já que as 265 mil vacinas recebidas, doadas por União Europeia e Estados Unidos, não estão homologadas para uso em menores.

A atual campanha estará dirigida à população de risco, pois as doses recebidas não são suficientes para um país com quase 100 milhões de habitantes.

Na África estão ativos vários focos de mpox e a Organização Mundial da Saúde (OMS) acionou em meados de agosto o nível máximo de alerta mundial.