Hezbollah ataque cidade ao norte de Israel - Mohammed Huwais/AFP

Hezbollah ataque cidade ao norte de IsraelMohammed Huwais/AFP

Publicado 06/10/2024 11:17

O movimento islamista libanês Hezbollah disse ter lançado drones explosivos contra uma base militar israelense perto da cidade de Haifa, no norte do país, neste domingo (6).



O grupo islamista pró-iraniano afirmou em comunicado que os combatentes lançaram "um esquadrão de drones explosivos contra a base de manutenção e reabilitação ao sul de Haifa", a principal cidade do norte de Israel.

Em atualização.