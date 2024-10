Subúrbios do sul de Beirute são alvo de bombardeios israelenses há vários dias, sobretudo à noite - Reprodução/Internet

Subúrbios do sul de Beirute são alvo de bombardeios israelenses há vários dias, sobretudo à noiteReprodução/Internet

Publicado 06/10/2024 20:35

A agência de notícias nacional do Líbano (NNA, na sigla em inglês) reportou, neste domingo (6), quatro bombardeios israelenses contra o reduto do Hezbollah no sul de Beirute, onde o exército israelense disse que tentou destruir depósitos de armas.



"Aviões de guerra inimigos lançaram dois bombardeios contra os subúrbios do sul, o primeiro teve como alvo a área de Santa Teresa e o segundo a área de Burj al Barajneh", assinalou a agência.



Pouco depois, a NNA reportou outros dois bombardeios, um deles contra a localidade de Hadath, que a agência qualificou como "violento".



O ataque contra Santa Teresa destruiu um prédio, informou à AFP uma fonte próxima ao Hezbollah.



Segundo um comunicado do exército israelense, sua aviação bombardeou "alvos terroristas do quartel-general de inteligência do Hezbollah" e "instalações de armazenamento de armas" do movimento pró-iraniano.



"Foram identificadas explosões secundárias depois dos bombardeios, indicando a presença de armas", acrescentou o comunicado.



Um vídeo ao vivo da AFP gravou três bombardeios e um deles provocou uma enorme explosão com chamas e espessas colunas de fumaça preta.

Os subúrbios do sul de Beirute são alvo de bombardeios israelenses há vários dias, sobretudo à noite. O exército israelense costuma emitir pedidos de evacuação antes dos ataques.



Muitos moradores desta área fugiram para outras regiões do Líbano desde que Israel intensificou sua campanha de bombardeios em 23 de setembro contra o Hezbollah.



O movimento islamista libanês, alinhado ao Irã, abriu uma frente com Israel em 8 de outubro de 2023, em apoio ao movimento islamista palestino Hamas em Gaza, em guerra contra o exército israelense.