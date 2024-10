O ataque contra o terminal foi realizado com 'mísseis', revelou o Exército - AFP

O ataque contra o terminal foi realizado com 'mísseis', revelou o Exército AFP

Publicado 07/10/2024 11:09

O Exército ucraniano afirmou, nesta segunda-feira (7), que bombardeou "o maior" terminal petrolífero da Crimeia, uma península Ucraniana anexada pela Rússia em 2014.

As autoridades russas reportaram um importante incêndio no terminal, sem mencionar o ataque ucraniano, afirmando que não há vítimas.

A Ucrânia intensificou este ano seus ataques contra o território russo, dirigidos a centrais energéticas que, em seu julgamento, alimentam a máquina militar russa, assim como povoados fronteiriços.

A Rússia lançou uma ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente ocupa 20% do país aproximadamente.

"As forças de defesa realizaram essa noite um ataque bem-sucedido contra um terminal petrolífero marítimo do inimigo" que prestava serviço em especial ao Exército russo em Teodósia, cidade ao leste da Crimeia, e iniciou um incêndio, afirmou o Estado-Maior do Exército ucraniano nas redes sociais.

O ataque contra o terminal, "o maior da Crimeia em relação a volume de produtos petrolíferos processados", foi realizado com "mísseis", revelou o Exército.

As autoridades russas de ocupação indicaram que "uma parte" da cidade está sem luz que a circulação dos trens foi suspensa.

Por sua vez, o Exército russo lançou, na madrugada desta segunda, um novo ataque contra Kiev, a capital da Ucrânia, com drones explosivos e dois mísseis balísticos, indicaram as autoridades municipais.

Os projéteis foram derrubados pela defesa aérea, sem deixar vítimas, afirmaram as autoridades.

Durante a noite, dois irmãos morreram na região fronteiriça de Sumi, no nordeste da Ucrânia, e uma mulher de 61 anos perdeu a vida em outro ataque em Kherson, no sul do país, anunciaram as autoridades ucranianas.

Enquanto isso, o Exército indicou que um míssil caiu em uma área "próxima" à base aérea de Starokostiantiniv, na região de Kmenytsky, no oeste.

Essa base está localizada a centenas de quilômetros da linha de frente e costuma ser alvo de ataques russos.