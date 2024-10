Jennifer Massey, professora de arte de 51 anos, foi flagrada fazendo sexo com um menor de idade no estado americano do Texas - Reprodução

Publicado 07/10/2024 16:40

Uma professora do estado do Texas (EUA) foi presa em flagrante fazendo sexo com um aluno menor de idade em uma casa em construção.

Jennifer Massey, de 51 anos, que leciona artes na Davenport High School, foi presa na quinta-feira passada (3) após a polícia receber um telefonema de uma testemunha avistar uma "pessoa suspeita" dentro de uma casa em construção.

Os policiais informaram que o casal estava "envolvido em contato sexual" durante a abordagem. Massey está presa agora enfrenta acusações por relacionamento inapropriado com um aluno, o que é considerado um crime de segundo grau pelas leis americanas.

A Davenport High School afastou por tempo indeterminado a professora e informou que está colaborando com as investigações.