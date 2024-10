Bandeira da China - AFP

Publicado 09/10/2024 09:26

O Ministério de Finanças da China convocou uma coletiva de imprensa para sábado (12), reavivando esperanças de que Pequim esteja preparando estímulos fiscais para impulsionar a economia. O anúncio veio um dia após o principal órgão de planejamento do país frustrar expectativas de medidas adicionais de estímulo, o que pesou nas bolsas da China continental e de Hong Kong.



O ministro de Finanças chinês, Lan Foan, irá comandar a coletiva, que está programada para começar às 10h de sábado (23h de sexta-feira, 11, pelo horário de Brasília).



Lan irá anunciar medidas para "intensificar o ajuste anticíclico da política fiscal", segundo comunicado do Escritório de Informação do Conselho Estatal, que não trouxe mais detalhes.

*Fonte: Dow Jones Newswires.