Tom Phillips fugiu com os três filhos em 2021Reprodução

Publicado 09/10/2024 20:46

Pela primeira vez em três anos, o fugitivo Tom Phillips foi flagrado andando por uma fazenda na Nova Zelândia com os três filhos, de 11, 9 e 8 anos. Vestindo roupas camufladas e carregando grandes mochilas, o grupo interagiu brevemente com criadores de porcos. Liderando o quarteto, o pai carregava um rifle.

O vídeo, gravado por um criador de porcos de 16 anos, mostra a família há cerca de 20 metros de distância. Segundo o jovem, todos usavam máscara e as crianças perguntaram se "alguém sabia que eles estavam lá", de acordo com o jornal "New Zealand Herald".

Quando viu que Tom estava armado, o caçador decidiu não seguir com a conversa, mas ligou para o serviço de emergência e enviou o registro, feito em 3 de outubro, para a polícia.

"Esta é a primeira vez que todas as três crianças foram avistadas, o que é uma informação positiva e sabemos que será reconfortante para a família das crianças". Após uma busca de três dias, incluindo o uso de um helicóptero militar, "nada mais significativo" foi encontrado, de acordo com a polícia.

Cat, mãe das crianças, ficou emocionada ao ver que os filhos estão vivos, mas preocupada com a infância deles. "[Ver os filhos vivos] foi avassalador, foi incrível, foi a melhor coisa. Eu simplesmente desmoronei... Não consigo ver os rostos deles, mas consigo vê-los andando e todos estão lá, e são capazes de carregar suas próprias malas. Eles não deveriam ter que se preocupar sobre onde vão dormir naquela noite ou se estarão aquecidos. É como se todos os dias [eu] estivesse de luto... pela perda de três infâncias, pela perda da inocência, pela perda dos meus bebês, eles merecem algo melhor", disse.

Entenda o caso

Tom desapareceu com os filhos pela primeira vez em 11 de setembro de 2021. Depois de 17 dias na mata fechada, e várias buscas sem sucesso, o neozelandês voltou para casa com as crianças. Phillips foi acusado de desperdício de recursos policiais.

Pouco tempo mais tarde, em 9 de dezembro, Tom Phillips sumiu com os filhos mais uma vez. Um mandado de prisão foi emitido após ele não comparecer ao tribunal pela acusação de desperdício de recursos policiais. Desde então, ele chegou a ser avistado algumas vezes, nunca com as três crianças juntas.

Durante sua fuga, Phillips teria cometido vários crimes, alguns dos quais aparentemente envolveram as crianças. Em maio de 2023, ele supostamente roubou um banco e atirou em um funcionário de supermercado em Te Kuiti. Em agosto do mesmo ano, o homem foi visto dirigindo uma uma caminhonete que teria sido roubada. O dono do carro também percebe que roupas de inverno estão faltando em sua propriedade. Em novembro, ele teria roubado um quadriciclo de uma propriedade rural em Waikato e depois invadido uma loja com um de seus filhos.