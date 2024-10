Presidente de Taiwan, Lai Ching-te - AFP

Publicado 10/10/2024 15:04

A China advertiu, nesta quinta-feira (10), que as "provocações" do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, causarão um "desastre" para seu povo, depois que ele prometeu "resistir à anexação" frente à crescente pressão militar e política de Pequim na ilha.

A China insiste em que Taiwan, que tem um governo democrático, é parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle da ilha.

"As provocações de Lai, que busca obter 'a independência', estão causando problemas para a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan e causarão um desastre para o povo de Taiwan", disse Chen Binhua, porta-voz do escritório de Assuntos de Taiwan chinês, em mensagem difundida pelas redes sociais.

O dirigente taiwanês, que assumiu em maio, se comprometeu, nesta quinta, a defender a "soberania" em um discurso por ocasião da festa nacional.

"Manterei o compromisso de resistir à anexação ou usurpação de nossa soberania", declarou Lai em um discurso em ocasião da festa nacional.

Pequim e Taipé "não estão subordinados um ao outro" e a China "não tem direito de representar Taiwan", afirmou Lai.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, declarou, nesta quinta-feira, que Lai está "empenhado" na independência.

O discurso de Lai "expôs sua posição intransigente em relação à independência de Taiwan e sua má intenção de intensificar as tensões no estreito de Taiwan por interesse político", disse Mao aos jornalistas.

Pouco antes, um alto funcionário americano afirmou que a China pode utilizar a celebração da festa nacional taiwanesa "como pretexto" para efetuar exercícios militares perto da ilha.

Pequim intensificou a pressão sobre a ilha para que aceite sua reclamação de soberania, e as relações bilaterais continuaram tensas desde que Lai tomou o poder em maio.

As celebrações desta quinta marcam o 113° aniversário da dinastia chinesa de Qing e a fundação da República da China.

A atual disputa entre China e Taiwan remonta à guerra civil entre as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tsé-Tung.

Os nacionalistas fugiram para Taiwan após sua derrota para os comunistas em 1949.

Taiwan mantém o nome oficial de República da China e, embora tenha seu próprio governo, um Exército e uma moeda própria, nunca declarou oficialmente sua independência da China continental.