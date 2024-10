Danos devem custar 50 bilhões de dólares - JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Publicado 11/10/2024 17:24 | Atualizado 11/10/2024 17:24

Flórida entrou em seu segundo dia de operações de recuperação e resgate nesta sexta-feira, 11, após a passagem do furacão Milton. Fenômeno trouxe ventos, chuvas e tornados que deixaram pelo menos 16 mortos e devastaram comunidades que ainda se recuperavam do furacão Helene. Mais de duas milhões de pessoas permanecem sem energia elétrica. Desde o desastre, quase mil pessoas foram resgatadas por equipes de busca e resgate urbano e pela Guarda Nacional da Flórida, segundo governador Ron DeSantis.

Em um dos resgates, uma equipe de notícias salvou uma mãe solteira com quatro filhos que ficaram presos nas águas da enchente por sete horas.

Os danos causados pelo furacão Milton, com seus "ventos brutais, chuvas recordes e inundações históricas", devem custar quase 50 bilhões de dólares, disse o presidente Biden na tarde de sexta-feira durante uma atualização sobre a resposta de sua administração à série de furacões recentes.



Mais de duas milhões de pessoas em todo o estado permaneciam sem energia na noite de quinta-feira, 10, uma redução em relação aos 3,2 milhões que estavam sem luz no início da tarde.

Houve também críticas relacionadas à negligência em algumas ações durante a crise. DeSantis, por exemplo, apontou a construtora responsável por um guindaste que desabou sobre um edifício no centro de Tampa, criticando a falta de bom senso em não retirar os equipamentos pesados antes da chegada do furacão Milton. Segundo o governador, medidas preventivas simples, como a remoção dos guindastes, poderiam ter evitado danos adicionais durante a tempestade.

O presidente Joe Biden anunciou que visitará a Flórida no domingo para supervisionar os trabalhos em áreas danificadas. Ainda não foi confirmado se ele se encontrará com o governador Ron DeSantis. Os dois conversaram pelo menos uma vez por telefone durante a crise climática, mas, na última visita de Biden ao estado, o presidente democrata optou por evitar um encontro direto com o governador republicano.

A Guarda Costeira reabriu alguns portos após a passagem do furacão Milton, incluindo Key West e o Porto de Miami, na Flórida, além de vários portos nos estados da Geórgia e Carolina do Sul. No entanto, outros portos na Flórida, como os de St. Petersburg e Fort Myers, permanecem fechados devido aos danos ainda presentes na região.

A tempestade atingiu a costa na noite de quarta-feira, perto de Siesta Key, na Flórida, como um perigoso furacão de categoria 3, antes de enfraquecer e atravessar o estado com força de categoria 1, causando grandes estragos.