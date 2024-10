Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, declarou que drones sul-coreanos foram vistos passando sobre a região de Pyongyang - AFP

Publicado 13/10/2024 12:24 | Atualizado 13/10/2024 12:25

A Coreia do Sul afirmou que "dará fim" ao regime norte-coreano se este ameaçar a segurança de seu povo. A declaração do Ministério da Defesa sul-coreana é uma resposta a falas de Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, em mais uma escalada retórica entre os dois países.

Segundo a Associated Press, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte declarou que drones sul-coreanos carregando panfletos de propaganda anti-Coreia do Norte foram vistos sobre a região de Pyongyang em 3 de outubro, quarta e quinta-feira da semana passada.

Diante disso, Yo-jong declarou por meio da mídia estatal que "no momento em que um drone sul-coreano for descoberto novamente nos céus acima de nossa capital, uma terrível calamidade certamente ocorrerá. Eu pessoalmente espero que isso não aconteça."

Em resposta, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul se manifestou hoje, afirmando que o país vizinho está falando em "desastre horrível" e "hora do ataque" antes mesmo de confirmar a ocorrência. "Nós avisamos claramente que, se a Coreia do Norte causar danos à segurança do nosso povo, esse dia será o fim do regime norte-coreano", relatou o veículo local Korea JoongAng Daily.

A tensão entre os dois inimigos históricos aumentou nos últimos meses com registros de mais testes de mísseis pela Coreia do Norte, além de ações de treinamento militar conjunto do Sul com os Estados Unidos.

Desde maio, a Coreia do Norte enviou inúmeros balões com lixo para o Sul como retaliação contra ativistas civis sul-coreanos que enviaram outros com panfletos de propaganda anti- Norte. O exército da Coreia do Sul respondeu à campanha de balões do Norte usando alto-falantes na fronteira para transmitir propaganda e K-pop.