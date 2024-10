Um dos passageiros compartilhou imagens do ocorrido em uma rede social nesta segunda-feira (14) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/10/2024 11:55

Uma turbulência arremessou passageiros e alimentos durante um voo da Air Canada. O caso ocorreu na sexta-feira (11) em uma aeronave que viajava de Vancouver, no Canadá, para Cingapura. Um dos passageiros compartilhou imagens do ocorrido em uma rede social nesta segunda-feira (14).

De acordo com a postagem, existiram instabilidades durante as duas horas de viagem. A pior turbulência, que teria durado vários minutos, foi tão forte que arremessou algumas pessoas, além da comida. Nas fotos, é possível ver restos de alimentos no teto do avião e a cabine revirada.

"Cerca de duas horas de voo, encontramos alguns balanços importantes e tudo voou (incluindo algumas pessoas!). Felizmente, pelo que pude perceber, não houve ferimentos. Parabéns à tripulação por manter todos sob controle e não se esqueça de usar o cinto de segurança!!", escreveu o passageiro.

O passageiro informou que o acidente "pegou todos de surpresa". De acordo com a publicação, ninguém ficou ferido. O cliente da companhia também elogiou a forma como a equipe a bordo lidou com o caso.

"A tripulação veio com sacos de lixo e carrinhos para limpar o máximo possível. Todos ajudaram e foi legal ver (passageiros e comissários de bordo) cuidando uns dos outros. De alguma forma, eles endireitaram um carrinho que estava de lado na cozinha traseira (essas coisas são pesadas)", disse.