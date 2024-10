A garota foi encaminhada para o Royal Victoria Eye and Ear Hospital - Reprodução / Google Street View

A garota foi encaminhada para o Royal Victoria Eye and Ear HospitalReprodução / Google Street View

Publicado 16/10/2024 09:49 | Atualizado 16/10/2024 10:16

Uma menina de 7 anos perdeu o olho direito após ser atingida por estilhaços da bateria de um cigarro eletrônico em Dublin, capital da Irlanda. Ela estava caminhando nas proximidades de sua casa quando o objeto, que estava em uma fogueira acesa em um terreno próximo, explodiu, conforme disse a sua mãe, Ciara Grainger, ao jornal "Irish Mirror".

Segundo a reportagem, as fogueiras estão causando estragos no bairro de Tallaght e são feitas por bandidos frequentemente – todos os dias da semana, de acordo com Ciara, que tem 32 anos. Ela teme que mais crianças se machuquem.

"A minha filha estava caminhando em direção ao caminhão de sorvete e quando voltava: 'Bang', algo explodiu em seu rosto. Tudo o que eu escutei foram gritos. Ela estava histérica. Quando ela chegou em casa, eu poderia ter desmaiado. O sangue estava correndo por todo o seu rosto, eu a coloquei no meu peito e liguei para a ambulância", contou a mãe à mídia irlandesa na última sexta-feira (11).

A garota foi levada às pressas para o Hospital de Tallaght e transferida para o Hospital Royal Victoria, especializado em olhos e ouvidos, um dia depois. Já no atendimento de emergência, os médicos afirmaram que "não havia nada" no lugar atingido, indicando que ela estava com o globo ocular severamente danificado.

"Após a operação, o médico disse: 'É uma má notícia, tivemos que tirar o olho'. Eles disseram que este é o primeiro caso desse tipo de dano por incêndio. Eles já viram explosões, mas ela perdeu o olho inteiro, a órbita, tudo", lamentou Grainger.

Depois do acidente, a sobrinha de Ciara foi ao local da fogueira e confirmou que havia vários restos de vapes no chão. Os médicos acreditam que o líquido da bateria do dispositivo possa ter causado o dano, já que "o globo ocular estava como purê de batata", e ela dificilmente foi atingida por um objeto físico.

Agora, a menina terá que usar uma prótese ocular. A família terá que aguardar mais seis semanas para que ela possa realizar a cirurgia. "O olho esquerdo também está preto e azul, e eles dizem que há uma pequena chance de ela também perder a visão do outro olho, mas temos que continuar verificando", disse a mãe.