Policiais japoneses realizaram perícia no local do atentadoYuichi Yamazaki/ AFP

Publicado 19/10/2024 08:02 | Atualizado 19/10/2024 08:02

Um homem de 40 anos foi preso em Tóquio após lançar, pouco antes das 6h deste sábado (19), coquetéis molotov contra a sede do partido governante, a poucos dias das eleições gerais no país. O caso foi veiculado pela imprensa japonesa.

Segundo a emissora pública NHK, cinco ou seis objetos semelhantes a coquetéis molotov atingiram um veículo do batalhão de choque, mas o fogo foi extinto rapidamente e não deixou feridos. A polícia não confirmou a informação.O homem também tentou dirigir até a área do gabinete do primeiro-ministro, mas foi bloqueado por uma cerca, ainda segundo a NHK. Ele foi preso por suspeita de perturbação da ordem pública, informou a polícia."Seus motivos são desconhecidos, mas a liberdade de expressão não deve ser silenciada pela violência. Estou indignado com esse ato, já que estão sendo realizadas eleições que são a base da democracia", disse Hiroshi Moriyama, secretário-geral do governante Partido Liberal Democrático, segundo a imprensa.O Japão realizará eleições gerais no próximo dia 27. Crimes violentos são raros no país, que possui leis de controle de armas rigorosas.