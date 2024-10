Naim Qasem, número dois do movimento Hezbollah - Sleiman Amhaz /A FP

Publicado 20/10/2024 09:27 | Atualizado 20/10/2024 09:31

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse, neste domingo (20), que lançou foguetes contra uma base militar israelense a leste da cidade de Safed, no norte.



"Os combatentes do Hezbollah dispararam um grande número de foguetes contra uma base do Exército israelense a leste de Safed", disse o movimento islamista.



O ataque foi "em defesa do Líbano" e "em resposta aos ataques do inimigo israelense às cidades e casas", acrescentou.

Ataque à casa de férias de Netanyahu



Um drone foi lançado, neste sábado (19), em direção à casa do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em Cesareia. O premiê e a esposa não estavam na residência no momento do atentado.

"Os aliados do Irã que tentaram assassinar a mim e a minha esposa cometeram hoje um amargo engano", disse Netanyahu em um comunicado. "Digo aos iranianos e a seus aliados no eixo do mal: qualquer pessoa que prejudique os cidadãos do Estado de Israel pagará um preço alto por isso", acrescentou.