Paul Di'Anno morre aos 66 anos - Reprodução do Facebook

Paul Di'Anno morre aos 66 anosReprodução do Facebook

Publicado 21/10/2024 14:15

Rio - Ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di'Anno morreu aos 66 anos, nesta segunda-feira (21), em sua casa em Wiltshire, na Inglaterra. O anúncio do falecimento foi feito pela gravadora Conquest Music no Facebook. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.

O cantor integrou a banda de e heavy metal entre 1978 e 1981. Com o grupo, o artista lançou dois álbuns: "Iron Maiden" (1980) e "Killers" (1981). Em seguida, foi substituído por Bruce Dickinson. Após a saída do Iron Maiden, Paul seguiu a carreira musical com as bandas Gogmagog, Di'Anno's Battlezone e Rockfellas, além de ter feito vários lançamentos solos e participações especiais.

Nos últimos anos, ele usava uma cadeira de rodas para se locomover depois de ter realizado cirurgias no joelho. Mesmo assim não deixou a música de lado. "Apesar de ter sofrido com sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram a se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, acumulando mais de 100 shows desde 2023", diz o comunicado publicado pela gravadora.

Iron Maiden lamenta morte de Paul

Em uma publicação feita no Instagram, a banda Iron Maiden lamentou a morte de Paul. "Estamos todos profundamente tristes ao saber do falecimento de Paul Di’Anno hoje cedo. A contribuição de Paul para o Iron Maiden foi imensa e ajudou a nos colocar no caminho que temos percorrido como banda há quase cinco décadas. Sua presença pioneira como frontman e vocalista, tanto no palco quanto em nossos dois primeiros álbuns, será lembrada com muito carinho não apenas por nós, mas por fãs ao redor do mundo", diz a nota.

"'É muito triste que ele tenha partido', comenta Steve Harris. Eu só tive contato com ele recentemente, pois trocávamos mensagens de texto sobre o West Ham e seus altos e baixos. Pelo menos ele ainda estava fazendo shows até pouco tempo atrás, era algo que o mantinha ativo (...). Todos nós sentiremos sua falta. Descanse em paz, amigo'", continua a publicação.



"Ficamos muito gratos por termos tido a chance de nos encontrar alguns anos atrás e passar um tempo com ele mais uma vez. Em nome da banda, Rod e Andy, e de toda a equipe do Iron Maiden, estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos próximos de Paul. Descanse em paz, Paul", finaliza.