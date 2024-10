Registro gravado em uma aeronave mostra o momento do resgate - Divulgação / Guarda Costeira do Havaí

Um jovem de 17 anos foi resgatado após ficar mais de 12 horas à deriva em um caiaque no Oceano Pacífico, na costa do Havaí, Estados Unidos. Ele se separou do time de remo da sua escola e foi obrigado a ficar em alto-mar sem colete, até ser resgatado por um salva-vidas que estava de folga, mas integrou as buscas. As informações são do portal americano "ABC".

De acordo com uma declaração da Guarda Costeira, os vigilantes de Honolulu, capital do Havaí, foram notificados às 19h27 da última quarta-feira (16) do desaparecimento do garoto. Imediatamente, helicópteros e barcos foram enviados para procurá-lo, disse o comunicado.

Horas depois, por volta das 4h20 de quinta-feira (17), uma aeronave o avistou e marcou a área com sinalizadores. Foi quando um salva-vidas, que estava de folga, mas decidiu sair no mar de barco para procurar o adolescente, o alcançou.

"Às 5h25, o salva-vidas de folga transportou o jovem de 17 anos para o pessoal dos Serviços Médicos de Emergência no Porto de Ala Wai, onde ele foi tratado de ferimentos e hipotermia e transportado para um pronto-socorro da área", afirmaram as autoridades. "Ele estava em estado grave, mas estável", concluíram.

O homem que fez o resgate disse que o rapaz estava "chorando muito" e que estava preocupado com sua mãe, porque "provavelmente ela sentiu minha falta".