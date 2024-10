Kamala Harris, candidata à presidência dos EUA - Reprodução/CNN

Kamala Harris, candidata à presidência dos EUAReprodução/CNN

Publicado 24/10/2024 08:26 | Atualizado 24/10/2024 08:28

A candidata democrata e vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, declarou nesta quarta-feira (23), que acredita que seu rival Donald Trump é um "fascista", durante uma sabatina na emissora americana CNN. A declaração da democrata foi feita após um ex-colaborador do candidato republicano afirmar que ele supostamente elogiou Adolf Hitler.

"Você acredita que Donald Trump é um fascista?", perguntou o jornalista Anderson Cooper, durante o programa gravado na Pensilvânia, no qual Kamala respondeu perguntas de 32 eleitores indecisos. "Sim, acredito", respondeu Kamala à pergunta.

A declaração foi uma reação aos comentários do ex-chefe de gabinete de Trump John Kelly, general aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais em entrevistas ao jornal The New York Times e à revista The Atlantic publicadas na terça-feira, 22, alertando que o indicado republicano se enquadra na definição de fascista e que, enquanto estava no cargo, ele sugeriu que o líder nazista "fez algumas coisas boas".

Kamala disse que esses comentários oferecem uma visão de quem o ex-presidente "realmente é" e do tipo de comandante-chefe que ele seria. Mais tarde, ela voltou com o assunto, dizendo que Trump, se fosse eleito novamente, seria "um presidente que admira ditadores e é fascista". Antes da entrevista, ela já havia atacado duramente seu rival republicano pelas mesmas afirmações.

A vice-presidente disse que acredita que Trump está "cada vez mais instável e inapto para exercer o cargo", em resposta à primeira pergunta, que era sobre o que ela diria aos eleitores para convencê-los do motivo pelo qual não deveriam apoiar seu rival republicano, e descreveu os comentários de Kelly como uma "chamada de emergência para o povo".

A equipe de campanha de Trump declarou que a democrata "está cada vez mais desesperada porque sua campanha está em colapso". "É por isso que ela continua espalhando mentiras e falsidades descaradas que são fáceis de refutar", disse o porta-voz Steven Cheung em um comunicado.