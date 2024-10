Disputa entre Kamala e Trump se acirra na reta final da campanha norte-americana - Saul Loeb/AFP e Rebecca Noble/AFP

A pouco mais de uma semana das eleições nos Estados Unidos, pesquisas de intenções de votos e modelos matemáticos continuam mostrando uma corrida acirrada entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris. Pelo menos três sondagens nos últimos dias mostraram os dois numericamente empatados a nível nacional.

Segundo o agregado de levantamentos do RealClear Polling, Trump aparece com 48,5% da preferência do eleitorado, uma vantagem marginal de 0,1 ponto porcentual ante Harris. No começo deste mês, a democrata estava à frente por 2 pontos porcentuais. A ferramenta mostra também que o republicano agora lidera nos principais estados que definirão o pleito, entre eles Michigan, Pensilvânia, Arizona e Carolina do Norte.

Em compensação, o compilado medido pelo estatístico Nate Silver mostra um quadro divergente: pelos cálculos dele, Harris está na dianteira nacionalmente por uma margem de 1,2 ponto porcentual.

Neste quadro, o modelo matemático da The Economics, que inclui pesquisas e outras variáveis, indica 55% de probabilidade de Trump sair vitorioso, ante 45% para Harris. De forma similar, ferramenta análoga do 538 coloca o republicano com 54% de chance de vencer.