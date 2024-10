Prédio do Federal Reserve, em Washington - AFP

Publicado 31/10/2024 10:27

A inflação nos Estados Unidos caiu em setembro ao menor nível desde fevereiro de 2021 na medição em 12 meses, segundo o índice PCE, o mais seguido pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central americano), publicado nesta quinta-feira (31) a cinco dia das eleições presidenciais.

Desta forma, o PCE chegou a 2,1% na medição anual, contra 2,3% em agosto, se aproximando da meta de 2% do Fed, um nível considerado sudável para a economia. No entanto, na medição mês a mês, entre agosto e setembro, os preços aumentaram 0,2%, pouco acima do 0,1% de aumento entre julho e agosto.