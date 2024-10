'Dingo' produzia conteúdos para a internet sobre seu contato com a vida selvagem - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2024 14:05

O ambientalista e youtuber sul-africano Graham "Dingo" Dinkleman, que possui mais de 640 mil seguidores nas redes sociais, morreu aos 44 anos após um mês em coma, causado por uma reação alérgica à picada de uma cobra da espécie mamba-verde. A notícia foi anunciada pela fundação "African Reptiles and Venom" (Répteis africanos e veneno, em inglês).

O comunicado foi escrito pela mulher do conservacionista, Kirsty. "Dingo lutou muito durante esse período difícil. Sabemos que ele estava lutando para estar aqui conosco, e somos muito gratos por isso. Infelizmente, apesar de sua força e resiliência, meu amado marido faleceu pacificamente, cercado por sua família", disse a nota, postada no último sábado (26).

Em uma nota do último dia 30 de setembro, a família informou que ele havia sido picado e por causa da sua alergia ao veneno, foi enviado direto ao hospital. Nesta data, ele já estava há cerca de uma semana em coma induzido.

Graham era da província de Cuazulo-Natal, ao leste da África do Sul, e tinha três filhos. Um deles participava frequentemente dos seus vídeos, manipulando animais selvagens. Dinkleman tinha mais de 110 mil inscritos em seu canal no YouTube. Em um dos registros publicados no seu Instagram, ele mostrou uma mamba-verde, mesma espécie que causou sua morte.

"A presença dele trouxe muito calor, amor, paixão e risadas para nossas vidas, assim como para todos que o conheceram, amaram e apoiaram. Nós te amamos, Dingo, e sempre celebraremos o impacto incrível que você teve em cada uma de nossas vidas", disse Kirsty, através do texto publicado. A família fez novas postagens no Instagram do ambientalista com homenagens nesta quinta-feira (31).

Semelhança com Steve Irwin

Dingo era chamado de "Steve Irwin sul-africano", pela sua semelhança com o famoso naturalista australiano, que era protagonista do programa "O Caçador de Crocodilos" (1996-2007). Ele morreu aos 44 anos, em 2006, após ser atingido por um ferrão de raia no coração.