Ministro do Interior francês, Bruno RetailleauAFP

Publicado 01/11/2024 07:45 | Atualizado 01/11/2024 07:45

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira, 1º, após disparos em uma cidade do oeste de França, anunciou o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, que relacionou o incidente ao tráfico de drogas. Os tiros foram disparados em frente a um restaurante na cidade de Poitiers.

Um adolescente, de 15 anos, está entre a vida e a morte, indicou uma fonte policial. Entre os feridos graves estão outros dois adolescentes de 16 anos, segundo a mesma fonte.

"Tudo começou com um ataque a tiros em um restaurante e terminou com uma briga entre gangues rivais envolvendo centenas de pessoas", disse Retailleau. "Havia entre 400 e 600 pessoas, segundo o relatório do prefeito", acrescentou.