Pequeno condado em Wisconsin acertou resultado das últimas sete eleições - AFP

Pequeno condado em Wisconsin acertou resultado das últimas sete eleiçõesAFP

Publicado 01/11/2024 20:54

Apesar do clima calmo, o pequeno condado de Door, em Wisconsin, nos Estados Unidos, se tornou um verdadeiro termômetro eleitoral, já que votou em todos os vencedores presidenciais desde 1996. Diferente de outros lugares dos EUA, a região não tem uma preferência entre candidatos republicanos ou democratas.

O condado, uma península no Lago Michigan no canto nordeste do estado com população de pouco mais de 30 mil habitantes, é indeciso. O vencedor pode ser definido por uma pequena margem. Como em 2020, que Joe Biden derrotou Donald Trump por apenas 292 votos em Door.

Veja como cada candidato se saiu no condado nas últimas sete eleições

- Em 2020, Joe Biden recebeu 10.044 votos, enquanto Donald Trump 9.752, uma diferença de apenas 292 votos.

- Em 2016, Donald Trump venceu com 8.580 votos contra os 8.014 de Hillary Clinton, uma diferença de 566 votos.

- Em 2012, Barack Obama recebeu 9.357 votos, enquanto Mitt Romney 8.121, uma diferença de 1.236 votos.

- Em 2008, Barack Obama venceu John McCain com uma diferença de 3.030 votos. O democrata recebeu 10.142 votos, enquanto o republicano 7.112.

- Em 2004, George W. Bush recebeu 8.910, já John Kerry, 8.367, uma diferença de 543 votos.

- Em 2000, George W. Bush venceu com 7.810 votos contra os 6.560 de Al Gore, uma diferença de 1.250 votos.

- Em 1996, Bill Clinton recebeu 5.590 votos, enquanto Bob Dole 4.948, uma diferença de 642 votos.

Kamala x Trump: clima acirrado no condado

Ao que tudo indica, o condado terá mais uma eleição apertada. Segundo o jornal americano "The New York Times", democratas e republicanos estão empenhados na busca por votos em Door e os eleitores estão bem divididos.

Ao veículo, presidentes dos partidos no condado de Door contaram que perceberam um aumento no número de entusiastas e voluntários. "Nunca vi tanto entusiasmo", afirmou Kris Sadur, presidente dos democratas do condado de Door. "Tudo está mais intenso", disse Stephanie Soucek, presidente dos republicanos do condado de Door.