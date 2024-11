Mudança foi feita depois que a assessoria de imprensa falou com o presidente Joe Biden - AFP

01/11/2024

Funcionários da imprensa da Casa Branca alteraram a transcrição oficial de uma ligação na qual o presidente dos EUA, Joe Biden, criticou os apoiadores de Donald Trump, gerando objeções dos funcionários federais que documentam tais comentários para a posteridade, de acordo com dois funcionários do governo dos EUA e um e-mail interno obtido na última quinta-feira, 31, pela agência Associated Press (AP).

Biden criou um alvoroço no início desta semana com suas falas, feitas a ativistas latinos em resposta a comentários racistas em um comício de Trump, feitos pelo comediante Tony Hinchcliffe, que se referiu ao território insular americano de Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo".

Biden, de acordo com uma transcrição preparada pelos estenógrafos oficiais da Casa Branca, disse ao grupo latino em uma videochamada na noite de terça-feira, 29: "O único lixo que vejo flutuando por aí são os apoiadores dele - sua - sua demonização dos latinos é inconcebível e antiamericana".

A transcrição divulgada pela assessoria de imprensa da Casa Branca, no entanto, apresentou a citação com um apóstrofo na palavra "apoiadores", o que, segundo assessores, apontava para Biden criticando o comediante Tony Hinchcliffe, não os milhões de americanos que apoiam Trump para presidente. Com a mudança, a palavra ficou "supporter's" e não "supporters", como era originalmente. O apóstrofo na língua inglesa indica posse, ou seja, Biden estaria criticando as atitudes de um único apoiador e não chamando apoiadores de Trump em geral de lixo.

A mudança foi feita depois que a assessoria de imprensa "falou com o presidente", de acordo com um e-mail interno do chefe do escritório dos estenógrafos obtido pela AP. A autenticidade do e-mail foi confirmada por dois funcionários do governo que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos internos. O supervisor, no e-mail, chamou o tratamento da assessoria de imprensa do assunto de "uma violação de protocolo e destruição da integridade da transcrição entre a Estenografia e a Assessoria de Imprensa".

"Se houver uma diferença na interpretação, a Assessoria de Imprensa pode optar por reter a transcrição, mas não pode editá-la de forma independente", escreveu o supervisor, acrescentando: "Nossa transcrição do escritório de Estenografia - divulgada para nossa distribuição, que inclui o Arquivo Nacional - agora é diferente da versão editada e divulgada ao público pela equipe da Assessoria de Imprensa".

A edição da transcrição ocorreu enquanto a Casa Branca se esforçava para responder a uma onda de perguntas de repórteres sobre os comentários de Biden. Os comentários do presidente entraram em choque com o discurso quase simultâneo da vice-presidente Kamala Harris do lado de fora da Casa Branca, no qual ela pediu que os americanos de ideologias diferentes fossem tratados com respeito.

A campanha de Trump rapidamente se moveu para se beneficiar com a declaração de Biden e, no dia seguinte, o próprio Trump fez uma sessão de fotos dentro de um caminhão de lixo para tentar capitalizar nas críticas ao atual presidente.

Na quarta-feira, 30, Harris se distanciou dos comentários de Biden - fazendo a ruptura mais clara com o presidente desde que assumiu o lugar dele no topo da chapa democrata há pouco mais de três meses. "Deixe-me ser clara", ela disse aos repórteres, "discordo veementemente de qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam".

De acordo com o e-mail, a assessoria de imprensa pediu aos estenógrafos que produzissem rapidamente uma transcrição da ligação em meio à tempestade de fogo. O próprio Biden recorreu às redes sociais para dizer que não estava chamando todos os apoiadores de Trump de lixo e que estava se referindo especificamente à "retórica odiosa sobre Porto Rico vomitada pelo apoiador de Trump em seu comício no Madison Square Garden".

O escritório dos estenógrafos é encarregado de preparar transcrições precisas de comentários públicos e privados do presidente para preservação pelo Arquivo Nacional e distribuição ao público.

A equipe de estenografia de duas pessoas de plantão naquela noite - um "digitador" e um "revisor" - disse que qualquer edição na transcrição teria que ser aprovada por seu supervisor, o chefe do escritório dos estenógrafos. O supervisor não estava imediatamente disponível para revisar o áudio, mas a assessoria de imprensa foi em frente e publicou a transcrição alterada no site da Casa Branca e a distribuiu para a imprensa e nas redes sociais em um esforço para conter a história.

O vice-secretário de imprensa sênior da Casa Branca, Andrew Bates, também postou no X a versão editada do comentário naquela noite e escreveu que Biden estava se referindo "à retórica odiosa no comício do Madison Square Garden como 'lixo'".

O supervisor, um funcionário de carreira da Casa Branca, levantou as preocupações sobre a ação do gabinete de imprensa - mas não opinou sobre a precisão da edição - em um e-mail para o diretor de comunicações da Casa Branca, Ben LaBolt, para a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, e para outros funcionários da imprensa e das comunicações.

"Independentemente da urgência, é essencial para a autenticidade e a legitimidade de nossas transcrições que sigamos um protocolo consistente para solicitar edições, aprovação e divulgação", escreveu o supervisor. O supervisor se recusou a comentar com a AP e encaminhou as perguntas sobre o assunto para o gabinete de imprensa da Casa Branca.

Solicitado a comentar, Bates não abordou a alteração da transcrição e disse: "O presidente confirmou em seu tweet na terça-feira à noite que estava abordando a retórica odiosa do comediante no comício de Trump no Madison Square Garden. Isso foi refletido na transcrição".

Os republicanos da Câmara, enquanto isso, estavam debatendo o lançamento de uma investigação sobre o assunto. A presidente da Conferência Republicana da Câmara, Elise Stefanik, e o presidente da Supervisão e Responsabilidade da Câmara, James Comer, acusaram na quarta-feira a equipe da Casa Branca de "divulgar uma transcrição falsa" dos comentários de Biden.

Em uma carta ao advogado da Casa Branca Ed Siskel na quarta-feira, eles pediram à administração que retenha documentos e comunicações internas relacionadas aos comentários de Biden e à divulgação da transcrição. "A equipe da Casa Branca não pode reescrever as palavras do presidente dos Estados Unidos para serem mais politicamente corretas", escreveram os legisladores a Siskel. Stefanik e Comer disseram que a ação pode violar a Lei de Registros Presidenciais de 1978.