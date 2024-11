Morteiro explodiu na mão de um fã do Los Angeles Dodgers, que teve de ser levado às pressas a um hospital - Reprodução de vídeo

Publicado 01/11/2024 16:54

O que era para ser uma noite de muita comemoração para os torcedores do Los Angeles Dodgers, pela conquista da World Series - a final da Major League Baseball (MLB) - , tornou-se um tragédia para um fã de 25 anos.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o torcedor aparece com um morteiro na mão, que subitamente explode. Imediatamente a camisa fica cheia de sangue e quem estava em sua volta fica horrorizado com a cena, pedindo socorro. O homem teve parte da mão decepada com o impacto.



Os primeiros socorristas chegaram ao local às 2h30 da madrugada de quinta-feira e colocaram torniquetes em ambos os braços para levá-lo a um hospital próximo. Os médicos descreveram o ferimento como debilitante, mas disseram que a vítima estava fora de perigo.

Brigas e saques na comemoração



As comemorações também se tornaram violentas em algumas áreas de Los Angeles, com a polícia usando balas de borracha e gás lacrimogêneo para controlar a agitação.



Um vídeo postado nas redes sociais mostra saqueadores removendo caixas de mercadorias de uma loja de artigos esportivos. A polícia disse que objetos foram atirados contra os agentes que tentavam conter a situação.



Algumas fotos compartilhadas nas redes sociais mostraram incêndios no meio de algumas ruas e pessoas soltando fogos de artifício.